В Беларуси растёт число укусов клещами – более 2000 случаев за последние 2 месяца

Новости Беларуси. Все больше белорусов обращаются к медикам из-за укусов клещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние два месяца зарегистрировано порядка 2 000 таких случаев. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2022-м также фиксировали рост заболеваемости клещевыми инфекциями более чем в два раза. Медики ожидают, что такая тенденция продолжится. Причина тому не только рост численности паразитов в природе, но и благоприятные погодные условия. Из-за раннего потепления клещи стали активны уже в феврале. А в Беларуси появились случаи заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:

Есть почти десяток других инфекций, но они менее распространены и могут протекать с лихорадкой, увеличением местных лимфатических узлов, гриппоподобным синдромом и другой симптоматикой. В любом случае, если вы заметили, что после присасывания клеща в течение одной, двух, трех недель возникает какая-то симптоматика, и ее можно связать с укусом клеща, то тогда обращайтесь к специалисту, который вас обследует, посмотрит и посоветует по лечению данного заболевания.