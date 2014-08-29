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Министр информации Лилия Ананич и ректор БГУ Сергей Абламейко встретились с первокурсниками Института журналистики

29 августа 2014 10:32
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Новости Беларуси. До начала нового учебного года остаются считанные дни. И 29 августа в Институте журналистики БГУ прошла встреча первокурсников с министром информации Лилией Ананич и ректором университета Сергеем Абламейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году на факультет поступило более 200 молодых людей. Традиционно конкурс сюда один из самых высоких в вузе.

Из года в год среди абитуриентов востребованы специальности «аудиовизуальная журналистика» и «информация и коммуникация». Да и в общем журналистика не теряет популярности. Как заявила Лилия Ананич, она должна быть честной и ответственной.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Все, что сегодня здесь звучало, направлено на то, чтобы наши молодые ребята, студенты растили достойным журналистским будущим, чтобы они, впитывая знания, формировались как личности.

Сергей Дубовик, директор Института журналистики БГУ:
В этом году в Институт журналистики конкурс составил 2 человека на место. И у нас есть сегодня уверенность в том, что именно на эти специальности, впрочем, как и на другие, мы набрали детей, которые хорошо учились в школе, которые креативные, которые хотят стать журналистами. И эта профессия для них самая главная.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Лилия Ананич # Сергей Дубовский

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