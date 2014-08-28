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5-летний мотогонщик из Кобрина получил свой первый профессиональный контракт

28 августа 2014 18:12
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Новости Беларуси. Он еще не умеет читать и не идет в школу, но уде освоил байк. В Кобрине живёт 5-летний мотогонщик.

За плечами мальчика республиканские и международные старты. Конкуренцию ему составляют ребята в 2-3 раза старше, но это не мешает малышу всегда входить в пятёрку лучших.

На своём железном коне он разгоняется до 80 километров. Любовь к скорости привил его папа — известный мотогонщик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За руль  настоящего гоночного байка он сел раньше, чем его ровесники освоили велосипед. В свои пять Александр Фриндлендер играм в машинки предпочитает настоящую мотехнику и несколько раз в неделю оттачивает гоночное мастерство на  профессиональном треке.

Александр Фридлендер, гонщик:
Вот газ, вот тормоз, еще один задний. Вот так стоять надо. Сначала  увидел, как папа катается, потом и мне захотелось. И папа мне сделал мотоцикл.

Это уже второй «железный конь» юного гонщика. Первый минибайк папе и дедушке пришлось конструировать самостоятельно – для столь миниатюрных спортсменов мотоциклы просто не производят. Правда и модель, на которой сегодня ездит мальчик, тоже пришлось «подгонять» под Сашины «метр в прыжке». С такими трудностями папа мальчика,  к слову сам мотогонщик, готов мириться. Шутит: в их семье мужчины рождаются  «с бензином в крови».  

Яков Фридлендер, отец:
Когда он был еще в пеленках, по телевизору показывали американский суперкрос, на удивление, он затихал и смотрел, что происходит на экране. Его отворачивали, он начинал плакать и кричать.

Несмотря на юный возраст, мальчик уже участвует в настоящей мотогонке. Несколько этапов уже позади и в каждом из них самый «молодой» гонщик страны финишировал в первой пятерке, оставляя позади старших конкурентов. 

Наталья Фридлендер, мама:
Настолько это мужской, серьезный вид спорта, а он такой маленький и уже владеет, пусть минимально, техникой вождения. Он не боится, он чего-то хочет достичь в этом спорте.

Через год Александр Фридлендер станет первоклассником. За оставшийся до школы год мальчик планирует хорошо научиться читать и писать. А пока первый профессиональный контракт за него подписал папа.

Александр Аксютич, председатель Кобринско–Малоритсткой   межрайонной организационной структуры  ДОСААФ:
Саша у нас самый юный член ДОСААФ и самый юный спортсмен, который участвует в нашей секции мотокросса. Мы специально для него купили мотоцикл спортивный, 50 кубиков, он сейчас переделывается под него.

В будущем  мальчик  мечтает выиграть заокеанскую мотогонку, а пока готовится к  очередному старту сезона. Мотор взревет 7 сентября в Ошмянах.

# общество # Фотофакт # Мотоциклисты

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