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28 августа «Белая Русь» вручила подарки к школе первоклассникам из многодетный семей Гомеля

28 августа 2014 17:46
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Новости Беларуси. В канун Дня знаний взрослые по всей стране пытаются создать для детей атмосферу настоящего праздника. Главные адресаты позитивных эмоций, безусловно, нынешние первоклассники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в торжественной обстановке многие из них получат свои первые школьные портфели. 28 августа такие долгожданные подарки вручили гомельским малышам члены общественной организации «Белая Русь».

Первокласник:
Я очень рад, что пойду в школу! И счастлив очень - очень! Больше всего я люблю занятия с цифрами и буквами.

Наталья Мамрукова, заместитель председателя гомельской областной организации РОО «Белая Русь»:
Мы хотим поддержать многодетные семьи, сделать праздник для них. Чтобы они почувствовали, что у них новый этап в жизни начинается. Они были дошкольниками, играли с игрушками, а тут у них появляются портфели, красивые учебники, обложки. Хотелось бы особый праздник сделать для них. 

# общество # Школы в Беларуси # Наталья Мамрукова

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