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Около 30 дополнительных площадок для торговли цветами откроются в Минске 29 августа

29 августа 2014 06:51
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Новости Беларуси. 29 августа в Минске, в преддверии праздничных линеек, откроются около 30 дополнительных площадок для торговли цветами. Своеобразные цветочные поляны появятся в переходах станций метро, у железнодорожного вокзала и в микрорайонах города.

Школьный букет также можно будет купить в специализированных магазинах, универмагах, гипермаркетах, торговых центрах, павильонах и на городских рынках. При необходимости выбрать и составить цветочную композицию помогут профессиональные флористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Растения и цветы

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