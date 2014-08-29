Около 30 дополнительных площадок для торговли цветами откроются в Минске 29 августа

Новости Беларуси. 29 августа в Минске, в преддверии праздничных линеек, откроются около 30 дополнительных площадок для торговли цветами. Своеобразные цветочные поляны появятся в переходах станций метро, у железнодорожного вокзала и в микрорайонах города.

Школьный букет также можно будет купить в специализированных магазинах, универмагах, гипермаркетах, торговых центрах, павильонах и на городских рынках. При необходимости выбрать и составить цветочную композицию помогут профессиональные флористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.