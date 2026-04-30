В Беларуси сделают упор на расчистку высокоплодородных земель

И еще одна задача от Президента, к исполнению которой уже приступили. Речь о подходах к мелиорации в стране. Изменить тактику в этом направлении глава государства потребовал во время большой командировки по Гомельщине. Александр Лукашенко отметил, что особое значение мелиорация приобретает на юге Беларуси. На Полесье это наиважнейший вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести мелиорацию – безусловно, это трудоемкий и недешевый процесс, но не меньшее значение приобретает ответственное отношение к таким землям. Об этом было заявлено на совещании по вопросам мелиоративных работ, которое прошло в «Белводхозе». Государство вкладывает в мелиорацию огромные деньги, чтобы привести землю в порядок и сделать ее благоприятной для земледелия. Но порой из-за бесхозяйственного отношения эти территории вновь приходят в негодность. Поэтому теперь акцент смещается с реконструкции на так называемую культуртехническую мелиорацию – расчистку и ввод в оборот плодородных участков, не затронутых осушением.