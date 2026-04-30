В Беларуси сделают упор на расчистку высокоплодородных земель
И еще одна задача от Президента, к исполнению которой уже приступили. Речь о подходах к мелиорации в стране. Изменить тактику в этом направлении глава государства потребовал во время большой командировки по Гомельщине. Александр Лукашенко отметил, что особое значение мелиорация приобретает на юге Беларуси. На Полесье это наиважнейший вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провести мелиорацию – безусловно, это трудоемкий и недешевый процесс, но не меньшее значение приобретает ответственное отношение к таким землям. Об этом было заявлено на совещании по вопросам мелиоративных работ, которое прошло в «Белводхозе».
Государство вкладывает в мелиорацию огромные деньги, чтобы привести землю в порядок и сделать ее благоприятной для земледелия. Но порой из-за бесхозяйственного отношения эти территории вновь приходят в негодность. Поэтому теперь акцент смещается с реконструкции на так называемую культуртехническую мелиорацию – расчистку и ввод в оборот плодородных участков, не затронутых осушением.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Необходимо обратить внимание на то, чтобы все наши мелиоративные каналы, которые работают сегодня по отводу воды, были приведены в полнейший порядок. Древесно-кустарниковая растительность, которая поросла, необходимо в этой пятилетке всю поубирать. И в обязательном порядке необходимо обкашивать. Чтобы не было бесхозных каналов, необходимо поставить на учет те каналы, которые в настоящее время как-то возникли по большому счету стихийно. Копани, каналы берем на контроль.
Стоит задача – за пятилетку в стране привести в порядок все сельхозземли, занятые под мелиорацию. А это площадь более 430 тысяч гектаров.