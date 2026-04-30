Аграрии Беларуси преодолели экватор посевной кампании

Опережая сроки, но не в ущерб технологиям. Белорусские аграрии набирают темп посевной. Освоено более 1 миллиона 300 тысяч площадей с яровыми зерновыми. Это экватор работ. В лидеры вышли Гродненский, Брестский и Минский регионы. Подтягиваются и хозяйства Могилевской и Витебской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на севере страны засеяно более 60 % площадей. Грамотная обработка почвы, закладка семян и питательных элементов – такой комплексный подход важен на всех этапах. В совхозе имени Машерова Сенненского района уже около 300 гектаров засеяли кукурузой на зерно. Используют отечественные сорта. Уложиться в нужные сроки помогает энергонасыщенная техника с системой автопилота. Машины белорусского производства.

Евгений Машеро, механизатор сельхозпредприятия «Совхоз имени Машерова»: К посевной приступили рано. Главное – осадков не так много и позволяет это все сеять с 7 утра и до 7 вечера.

Александр Мельников, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз имени Машерова»:

Область помогла с покупкой семян, именно КВСовских сортов, для того, чтобы вырастить кукурузу на зерно. И задались такой целью в этом году посеять 500 гектаров груза именно на зерно.

Кукуруза – культура стратегическая для животноводства. На сенненском предприятии в этом году планируют увеличить урожайность до 70 центнеров с гектара. Далее предстоит засеять тысячу гектаров кукурузы на силос, обеспечив запас качественных кормов.