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Аграрии Беларуси преодолели экватор посевной кампании

30 апреля 2026 13:50
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Опережая сроки, но не в ущерб технологиям. Белорусские аграрии набирают темп посевной. Освоено более 1 миллиона 300 тысяч площадей с яровыми зерновыми. Это экватор работ. В лидеры вышли Гродненский, Брестский и Минский регионы. Подтягиваются и хозяйства Могилевской и Витебской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси преодолели экватор посевной кампании-2

Так, на севере страны засеяно более 60 % площадей. Грамотная обработка почвы, закладка семян и питательных элементов – такой комплексный подход важен на всех этапах. В совхозе имени Машерова Сенненского района уже около 300 гектаров засеяли кукурузой на зерно. Используют отечественные сорта. Уложиться в нужные сроки помогает энергонасыщенная техника с системой автопилота. Машины белорусского производства. 

Аграрии Беларуси преодолели экватор посевной кампании-4

Евгений Машеро, механизатор сельхозпредприятия «Совхоз имени Машерова»:
К посевной приступили рано. Главное – осадков не так много и позволяет это все сеять с 7 утра и до 7 вечера.

Аграрии Беларуси преодолели экватор посевной кампании-6

Александр Мельников, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз имени Машерова»:
Область помогла с покупкой семян, именно КВСовских сортов, для того, чтобы вырастить кукурузу на зерно. И задались такой целью в этом году посеять 500 гектаров груза именно на зерно.

Кукуруза – культура стратегическая для животноводства. На сенненском предприятии в этом году планируют увеличить урожайность до 70 центнеров с гектара. Далее предстоит засеять тысячу гектаров кукурузы на силос, обеспечив запас качественных кормов.

# Посевная кампания

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