Министерство ЖКХ: Беларусь готова к отопительному сезону более чем на 90%

Новости Беларуси. К холодам готовы более чем на 90%. Такие данные 12 сентября озвучили в Министерстве ЖКХ. Полностью же система по стране должна быть готова к отопительному сезону, а именно, к 1 октября.

Условия для включения отопления из года в год все те же: среднесуточная температура должна быть от 10 градусов с плюсом и ниже на протяжении 5 дней.

Лариса Завгородняя, начальник смены мини-ТЭЦ:

Мы находимся на пульте управления мини-ТЭЦ. Весь технологический процесс (процесс управления им, контроль) сведен на монитор. Как только приходит команда о включении отопления, с пульта управления происходит включение насосов сетевых.

Далее – создается циркуляция, необходимая для подогрева всех домов, разжигаются котлы и начинается подогрев теплотрассы. А ведь это практически от одного щелчка мыши.

Лариса Завгородняя успела оценить все плюсы автоматизированной системы. На мини-ТЭЦ работает который год и далеко не первый отопительный сезон. Поэтому уж точно знает, как сделать «погоду в доме» комфортной. Правда, признается: такая мини-ТЭЦ – лишь начало «тепловой» цепочки.

Лариса Завгородняя, начальник смены мини-ТЭЦ:

Наша сетевая вода поступает на теплоузлы ЖЭСов, где дальше ответственность за распределение и температуру этой воды несут непосредственно ЖЭСы.

В руках одной такой мини-ТЭЦ судьба одного из столичных районов. Всего на балансе «Минсккоммунтеплосеть» 31 котельная, 4 мини-ТЭЦ и 670 километров тепловых сетей. Готовность почти 100-процентная.

Андрей Шульга, начальник участка УП «Минсккоммунтеплосеть»:

В рамках выполнения мероприятий по энергоэффективности предприятия заменено 7 единиц насосного оборудования на энергоэффективные, установлен один теплообменный аппарат.

Впрочем, к предстоящей холодной поре готова не только столица, но и в целом Беларусь. Все без отставаний и в соответствии с утвержденным графиком – говорят в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Идут даже с опережением темпов – на 1,5%.

Заменены тепловые сети, завершен профилактический ремонт оборудования, провели и гидравлические испытания теплосетей. Известны уже и «областные» лидеры.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Можно здесь и Гомельскую область отметить, и Витебскую область, которая по некоторым мероприятиям даже перешла запланированные, то есть выполнено более 100%. Минск неплохо справляется с данной задачей.

Теперь очередь за паспортами готовности. И если по всей стране получить их должны к 1 октября, перед столицей задачи другие. Сроки в Минске сократили до 20 сентября. Коммунальщики в график укладываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Янчик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета:

Все дома готовы уже к отопительному периоду. Из 130 ЖЭСов, которые получают у нас паспорта готовности, 122 уже получили.

Работники ЖКХ уверены: такая усиленная подготовка, несомненно, пойдет в плюс. Дождаться осталось лишь погодный «минус».

Ведь условия включения тепла в домах из года год все те же: на протяжении 5 дней среднесуточная температура должна быть от 10 градусов с плюсом и ниже.