Министерство обороны поздравило воспитанников Андреевского детского дома с новогодними праздниками: как прошел праздник

Новости Беларуси. Воспитанники Андреевского детского дома, что под Оршей, принимали поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством от главного военного ведомства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости в погонах приехали не с пустыми руками – кроме сладостей привезли и нужные для обустройства вещи. Подарки были и для гостей – их ребята сделали своими руками.

Министерство шефствует над этим детским домом более 10 лет.