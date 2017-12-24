«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество

Новости Беларуси. Часть христиан во всем мире готовится ко встрече Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество милосердия, сострадания и доброты приходит в эти дни в семьи верующих. У белорусских католиков 24 декабря – Адвент – время ожидания.

С самого утра в костелы идут люди, чтобы исповедаться перед одним из главных праздников. Рождество принято встречать с чистой душой и мыслями. Верующие вспоминают библейский сюжет о деве Марии, Иосифе и рождении Спасителя. В семьях украшают елки, готовят 12 постных блюд – по количеству апостолов, за ужином обязательно должны стоять свечи. В Беларуси уже стало традицией нести из храма домой Вифлеемский огонь.