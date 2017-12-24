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«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество

24 декабря 2017 11:33
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Новости Беларуси. Часть христиан во всем мире готовится ко встрече Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество милосердия, сострадания и доброты приходит в эти дни в семьи верующих. У белорусских католиков 24 декабря – Адвент – время ожидания.

С самого утра в костелы идут люди, чтобы исповедаться перед одним из главных праздников. Рождество принято встречать с чистой душой и мыслями. Верующие вспоминают библейский сюжет о деве Марии, Иосифе и рождении Спасителя. В семьях украшают елки, готовят 12 постных блюд – по количеству апостолов, за ужином обязательно должны стоять свечи. В Беларуси уже стало традицией нести из храма домой Вифлеемский огонь.

«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество-1

Елена Егорова, житель Гродно:
Это очень важный, это семейный, не то, что религиозный. Это традиция. Очень большой праздник.

«Всё постное, должно быть 12 блюд»: белорусские католики готовятся встретить Рождество-4

Екатерина Колосовская, житель Гродно:
Рождество, Пасха – это два самых главных праздника в нашей жизни. Молимся, благословляем ужин. Потом будем ужинать. На ужине самые необходимые должны быть блюда: кутья – это в первую очередь. Всё постное, должно быть 12 блюд.

Рождественские мессы начнутся в 22 часа. Обязательным ритуалом станет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли. Это будет знак начала празднования Рождества Христова.

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт

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