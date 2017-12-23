Что делать, если в округе закрылся последний магазин? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Жители небольших населенных пунктов стали все чаще сталкиваться с подобной проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему торговля уходит из сельской местности? Наш корреспондент Галина Буро отправилась в одну из деревень Вороновского района, жители которой обратились к нам на горячую линии с просьбой помочь разобраться.

Новость о закрытии магазина в округе стала громом среди ясного неба. Учитель на пенсии Галина Щерба в один, не сказать что прекрасный, день привычно дернула за ручку двери. Закрытой.

Галина Щерба, житель деревни Старая Казаковщина:

До ближайшего, допустим до Радуни, 7 километров. Нам нечем добраться, нечем доехать и приехать назад. А знаете, нам уже в пожилом возрасте с торбами теми, с сумками – это тяжело.

Торговый объект в Старой Казаковщине был популярен сразу у четырех деревень. И Мария Амбражук за хлебом и молоком без проблем крутила педали – всю жизнь на велосипеде отработала почтальоном.

Мария Амбражук, житель деревни Новая Казаковщина:

Это нереально, чтоб были такие деревни и был бы закрыт магазин. У нас все позакрывали. Почта у нас закрыта, библиотека закрыта. У нас только остался один факт. Это была нам одна надежда – магазин.

Людмила Павловская, житель деревни Старая Казакощина:

А где нам больше общаться? В магазине соберемся, встретимся, поговорим, разойдемся. Человека хоть увидишь, а так где увидеть?

Без продуктов, конечно, людей не оставили – три раза в неделю приезжает автолавка. Время покупок строго ограничено – в 9:20 утра. Вот только есть проблема: некоторые местные жители в это время уже на работе.

Галина Буро, СТВ:

Еще недавно этот магазин был единственной торговой точкой на 7 километров вокруг. Местным жителям обещают: найдется продавец, тогда магазин откроется. Но никакого объявления о поиске работника мы ни на окне, ни на дверях так и не обнаружили.

В райисполкоме сомнения развеяли: действительно, заминка лишь в уходе прежнего продавца и поиске нового. Старая Казаковщина по количеству жителей в хорошем смысле «недотягивает» до полного отказа от магазина. Но если эта история и претендует на счастливый конец, то как быть жителям других небольших населенных пунктов, где двери магазинов закрылись окончательно? Уж очень ритейлерам не выгоден сельский бизнес, где порой на всю деревню проживают от силы 10 покупателей.

Олег Тарасов, заместитель председателя Вороновского райисполкома:

Мы, опять же, возлагаем надежды на 345 указ, на ряд других нормативных документов, которые приняты в последнее время. И считаем, что только частная инициатива, только частник со своей гибкостью, получивший и преференции, и упрощение по налогообложению, придет и закроет эту нишу.