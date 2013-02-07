Минимальный балл по ЦТ в 2013 году может увеличиться до 15-20

Новости Беларуси. Минимальный балл по ЦТ в 2013 году может увеличиться. Об этом сообщили в Министерстве образования. Так, для русского и белорусского языка, математики, физики, химии и биологии предлагается установить предельное значение в 15 баллов. А по истории, обществоведению, географии и иностранному и вовсе придется набрать 20.

Баллы, которые не дотянут до этих значений, будут считаться непроходными для приемной комиссии вуза. При этом такие абитуриенты смогут воспользоваться возможностью поступить в ссузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.