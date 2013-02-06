Как будет оплачиваться проезд в общественном транспорте столицы с помощью новых терминалов?

Сегодня сложно представить общественный транспорт без бумажных талонов, таких же бумажных проездных билетов, кондукторов. Но все это исчезнет. К чемпионату мира по хоккею 2014 года планируется внедрить единые электронные проездные билеты для всех видов общественного транспорта. Проездной будущего — это бесконтактная пластиковая карточка, информацию с которой считывает специальное устройство — валидатор.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Те категории граждан, которые имеют право на какую-то льготу – они могут получить специальную карточку. Разница этих карточек, если есть льгота, то должна быть представлена фотография и дополнительно данные.

Тогда возникает вопрос, нужно пойти, где-то сфотографироваться и куда эти фотографии представлять?

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Этот вопрос уже обсуждался. Планируется организовать принцип «Одного окна» на предприятии «Минсктранс». В принципе, там можно будет прийти, сфотографироваться, подастся заявление на право получения льготы и будет выдана такая карточка.

Электронный проездной билет можно будет приобрести на любое количество поездок либо на определенное расстояние. Причем, срок действия карты бессрочен.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

На карточке есть возможность записывать, так называемые, тарифные единицы. Что это дает? Это дает возможность человеку оплачивать только то расстояние, которое он фактически проехал в транспорте.

То есть, Вы при входе в транспорт прикладываете карточку, у Вас списывается максимальная стоимость поездки, при выходе Вы прикладываете карточку снова, и система пересчитывает стоимость Вашей поездки за те остановки, которые реально Вы проехали.

Что ж, посмотрим, как будет действовать такая система.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Заходя, Вы просто прикладываете карточку любой стороной к считывающему устройству. Карточка бесконтактная, ее не обязательно прикладывать, чтобы она касалась. Загорается надпись «Оплачено» и раздается соответствующий звуковой сигнал.

Поскольку карточка бесконтактная, ей не страшны даже небольшие препятствия. Компостеры в автобусах все же останутся. Правда, выглядеть и работать они будут совсем по-другому.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Если раньше мы должны были механически, сами компостировать, то сейчас есть устройство, называется электронный компостер. Этот электронный компостер ожидает, что в него будет вставлен билетик, и вот, соответственно, произошло гашение этого билетика. Механические отверстия плюс напечатается дата, время, маршрут автобуса, когда это было совершено.

С новыми проездными билетами придут в нашу жизнь и новые технологии контроля оплаты. Кондукторы исчезнут, а вот контролеры — нет.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Когда на линии появляется контроль, он, заходя в транспорт со специальной карточкой, заблокирует систему оплаты. Когда начинается контроль, все устройства, принимающие оплату, блокируются.

«Зайцам» при такой системе выжить будет сложно.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Используются специальные терминалы контролеров. Планируется, что у каждого контролера будет устройство, с помощью которого будет осуществляться проверка оплаты проезда каждым пассажиром.

Электронное табло и покажет, оплачен проезд или нет. Кстати, подобная система успешно действует во многих европейских городах. Она же позволяет контролировать пассажиропоток, а значит — улучшать работу самой маршрутной сети. И если новинка у нас приживется, она заменит 96 видов проездных документов, которые существуют сегодня в столице, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».