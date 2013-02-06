Народный художник Беларуси Владимир Стельмашонок отмечает 85-летие

Новости Беларуси. Этот художник обогатил современное изобразительное искусство Беларуси яркими открытиями и новаторскими идеями. Владимиру Стельмашонку сегодня исполняется 85 лет. С юбилеем талантливого живописца поздравил президент Александр Лукашенко.

Диапазон творчества мастера велик, а его работы хорошо знакомы каждому белорусу. Даже если бы художник написал только портрет Якуба Коласа в широкополой соломенной шляпе, он все равно стал бы знаменитым. Стельмашонок писал Песняра с натуры.

Владимир Иванович был знаком также с Янкой Купалой, портрет которого также создал. А на известной картине «Слово о Беларуси» изображены многие выдающиеся деятели национальной истории и культуры: Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Максим Богданович, и другие. Художник создавал эту композицию более 40 лет назад, и она до сих пор остается классикой.

Работы Стельмашонка украшают сегодня музейные коллекции и интерьеры общественных зданий в Беларуси и за ее пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.