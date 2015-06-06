Мингорсовет: Анна Старовойтова – о том, как налажен диалог власти с избирателями

Новости Беларуси. Чем может помочь депутат горсовета своему избирателю? Этот выпуск программы «Большой город» на СТВ о диалоге власти и простого человека.

Минский городской совет депутатов — это структура местного самоуправления на территории города. Депутатов от своего округа выбирают жители, то есть мы с вами. Как на этом уровне налажен диалог власти и простого человека? И как решаются проблемы избирателей? Узнаем у нашего гостя. В студии «Большого города» Анна Старовойтова, председатель постоянной комиссии Мингорсовета по образованию, науке, культуре и спорту.