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Мингорсовет: Анна Старовойтова – о том, как налажен диалог власти с избирателями

06 июня 2015 16:41
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Новости Беларуси. Чем может помочь депутат горсовета своему избирателю? Этот выпуск программы «Большой город» на СТВ о диалоге власти и простого человека.

Минский городской совет депутатов — это структура местного самоуправления на территории города. Депутатов от своего округа выбирают жители, то есть мы с вами. Как на этом уровне налажен диалог власти и простого человека? И как решаются проблемы избирателей? Узнаем у нашего гостя. В студии «Большого города» Анна Старовойтова, председатель постоянной комиссии Мингорсовета по образованию, науке, культуре и спорту.

 

# общество # Прием граждан # Анна Старовойтова

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