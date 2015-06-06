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Обновленную Республиканскую доску Почета намерены открыть накануне Дня Независимости

06 июня 2015 11:08
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Новости Беларуси. Обновленную Республиканскую доску Почета намерены открыть накануне Дня Независимости. 6 июня в правительстве обсуждали предложенные кандидатуры. В списке — 61 предприятие, которое охватывает практически все отрасли экономики. Правда, как отметил премьер Андрей Кобяков, некоторые номинации остались без претендентов. Прежде всего, это касается сферы страхования, физкультуры и спорта, а также банковского сектора.

В целом конкурс в 2015 году был большой: десятки номинаций и 3-4 кандидата на место. Есть и передовики, которые уже не первый год возглавляют группу лидеров.  Высокая конкуренция диктует и высокие критерии в отбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Во-первых, в число организаций, которые допускались к конкурсному отбору, были допущены только те организации, регионы, где не было коррупционных проявлений. Второй момент — был введен новый критерий, который добавлял баллы — если высший менеджмент организации или региона интенсивно повышают свою квалификацию. И третья составляющая — к конкурсу допускались организации, которые реализовывали крупные инвестиционные проекты с господдержкой, но при условии, что все показатели господдержки были выполнены.   

# общество # Предприятия Беларуси # Александр Заборовский

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