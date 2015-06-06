Знакомство с Минском через парадные входы зданий: двери ювелирные, словно соты и настоящая реликвия

Открываем двери в столицу в здании старого вокзала. Здесь начинается знакомство с Минском.

Массивный высокий деревянный кованый вход – словно парадные ворота – яркий пример архитектуры 50-х. Через них каждый день проходят сотни людей, поэтому предусмотрен огромный проем и двустворчатые пары дверей.

Вход, словно соты, разбит на квадры, заполненные стеклом и украшенные решетками. Это выглядит очень нарядно и позволяет впустить в зал солнечный свет.

Вообще, каждая дверь – это лицо здания. Именно с нее начинается контакт человека с архитектурой объекта.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Ты до нее дотрагиваешься и чувствуешь силу здания, характер того помещения, куда ты заходишь. Эта ручка интересная тем, что она состоит из двух частей. У нее есть металлическая часть (каркас) и деревянная, до которой дотрагивается человек. И деревянная тоже непростая, не просто кусок дерева. Там сделаны канелюры, которые дают возможность пластики и декора здания. Фрамужная часть, которая над дверью, в стиле и в рисунке дверного проема, но она не открывается.

Вход в столичный храм искусств – Национальный художественный музей – так же прекрасен, как и само здание 50-х. Поверхность огромных дверей разбита на квадраты и прямоугольники, что создает уникальный рисунок и пластику.

Эффектность придает декор в виде небольших розеток. Дверь органично вписана в торжественный портал, ведь встреча с искусством – это праздник духовности.

Обратите внимание на ручку в форме скобы с витиеватым стволом. Ее удобное низкое расположение делает художественные встречи особенными даже для маленьких минчан.

Первой двери нового музея открыла замечательный директор Елена Васильевна Аладова, которая собрала уникальные коллекции живописи – фундамент всей экспозиции. Эти двери – своего рода реликвия – они знакомы со многими талантливыми личностями, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

На жаль, сёння такого мы не ўбачым у нашых установах культуры. Сёння пайшла мода на пласцік, на штучныя дзверы і ўвогуле ўсё астатняе. Калі будзе рабіцца капітальны рамонт гэтага будынка, мы, безумоўна, захаваем гэтыя дзверы ў арыгінале. Мы іх, праўда, пачысцім, прывядзём у належны стан.

Оригинальной краснокирпичной архитектуры конца XIX – начала XX веков в Минске сохранилось немного.

Дом на Раковской, 20 – один из самых колоритных в алой палитре города.

Впечатляет продуманность каждой детали – это настоящая ювелирная работа. Так, эти деревянные резные двери – одни из самых красивых в Минске. Их делали по особым технологиям. Специально заготавливали древесину, высушивали ее в течение пяти лет, чтобы добиться идеальной прочности, качества и долговечности.

Двери богато украшены тончайшим резным декором, но красота деталей еще и функциональна. Так, стекла – это не только дополнительный свет. По примеру подобных дверей в Лошицкой усадьбе, можно сделать вывод, что стекла на лето вынимали, чтобы проветривать помещение.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Закрытие щели выполнял нащельник. И в этой двери мы видим, что у него тоже есть своя структура, ствол, который одного рисунка, есть нижняя часть, которая другого рисунка. И, самое главное в этом маленьком, казалось бы, никому не нужном элементе, нащельник выполняла капителька – верхняя часть, которая, как правило, выполнялась из металла, потому что она способствовала плотному закрыванию створок и плотному закрыванию дверей. Перед архитектором стояла задача защитить это место стыка двери и кирпичной стенки. В данном случае здесь сделан небольшой портал с резными деревянными колоннами. Ее называли «дверь с мезузой», потому что был вход в еврейский дом.

Также характерной деталью нижней части двери еще с XIX века стала специальная накладка из профилированной доски. Дело в том, что человек при входе невольно соприкасается с порогом обувью, поэтому подобные детали защищали полотно от разрушений и стираний.

Совершенно иной вариант дверей мы видим в знаменитом доме на Маркса, 30 архитектора Гая. Начало XX века и стиль модерн, которому соответствует вход в здание.

Кованные узоры переплетаются словно на художественном стеклянном полотне. Шедевр венчает полукруглое окно – одно из главных украшений дома.

Модерн – это новые технологии, прозрачные двери, хоть и с решетками, которые давали максимум натурального света на лестничную площадку.

Город меняется с каждым днем, и историческая архитектура особенна ценна для нас. Так, прогуливаясь недалеко от Оперного театра по улице Элоизы Пашкевич, вы можете найти трогательную дверь родом из послевоенного Минска. Настоящее дерево и тончайшее мастерство.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В жилых домах 50-х годов, особенно на проспекте, центральной улице, были два входа – парадный с определенным рисунком дверей и так называемый черный вход, потому что в домах было две лестницы: парадная и черная. Одна выходила на проспект, на улицу, а другая выводила во двор. Мы стоим у парадного входа одного из зданий и видим филенки, использование металлических элементов, решетки. И мы видим остекление. Парадность двери подчеркнута порталом, обрамлением, которое уже выполнено в кирпиче и штукатурке.

У каждого здания своя функция, характер и тип дверей. Деревянные и кованные, огромные и миниатюрные, жилые и общественные, родом из разных эпох – двери Минска всегда открыты к готовы рассказать вам свои истории.