Одни из самых пожилых молодоженов Беларуси отпраздновали свадьбу с соблюдением всех традиций

Новости Беларуси. Марш Мендельсона, белое платье и волнующийся жених. В Бресте узами брака связала себя необычная пара. Возраст «молодых» на пороге новой жизни около 150-ти лет на двоих.

Белое платье, тщательно уложенная прическа и безупречный макияж – как любая невеста к этому важному дню Тамара Степановна тщательно готовилась. Особенно придирчиво выбирала подвенечный наряд. Говорит, в ее возрасте хотелось выглядеть торжественно и элегантно.

Впрочем, свой возраст невеста не скрывает. По паспорту ей 73, в душе – едва исполнилось 18.

Тамара Негериш, невеста:

По документам я знаю, конечно, сколько мне лет, но по состоянию души я даже не знаю, сколько мне лет.

Познакомили пару общие друзья. Сначала были долгие телефонные беседы, после редкие встречи – он приезжал к возлюбленной из Москвы. Жених, хоть и не юн, но тоже заметно волнуется. Чтобы сказать заветное «давай поженимся», Петру Лаврентьевичу понадобился всего год.

Петр Пимкин, жених:

Взаимопонимание, во-первых. И, соответственно, любовь. Любви ведь все возрасты покорны.

Соглашаясь на смену статуса и фамилии, невеста уверяет: ее избранник –идеальный мужчина, о котором она так долго мечтала.

Тамара и Петр Пимкины, молодожены:

Мы своим примером открыли «портал». Чтобы молодежь не боялась встречаться, влюбляться, жениться.

Марш Мендельсона и первый супружеский поцелуй – свадебная церемония прошла с соблюдением всех традиций. Торжество организовывали дети и внуки новоиспеченной четы. Причем о предстоящем празднике будущие супруги сообщили всего за неделю до самой церемонии.

Ольга Кондратюк, дочь:

Очень рады. Она очень здорово умеет поддерживать, здорово умеет отдавать любовь и поддержку, поэтому все очень-очень рады.

На двоих возраст молодоженов – без малого полтора века. Связать себя узами законного брака в столь солидном возрасте решаются немногие. В Бресте в этом году это вторая пара, где супругам слегка за 70.

Счастливые молодожены в день своей свадьбы, уверяют: теперь их дальнейшая жизнь будет сплошным медовым месяцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.