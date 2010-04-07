Мингорисполком: Детский сад — для родителей, а не родители — для детского сада

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Очень многие родители жалуются, что детские сады работают только до шести часов вечера, хотя должны до семи. И когда родители забирают ребенка позже шести, воспитатели недовольны. А как быть, если у родителей рабочий день заканчивается в семь, а до сада еще ведь и доехать надо. Как решить эту проблему?

Михаил Титенков: Не родители для детского сада, а детский сад для родителей. Такого подхода мы требуем. Если ситуация сложилась таким образом, что родитель не может вовремя забрать своего ребенка, в детском саду имеются смешанные группы, в которых дети могут находиться конце до 8 вечера.