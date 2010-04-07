Мингорисполком: В 2010 году мы утверждаем 120 объектов, на которых смогут работать студенты

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Чем можно заняться студентам во время каникул? Может быть, они тоже поедут в детские лагеря, но уже в качестве педагогов?

Михаил Титенков: Конечно, у нас с удовольствием едут в оздоровительные лагеря в качестве руководителей отрядов студенты БГПУ им. М. Танка. Мы очень серьезно занимаемся развитием студенческого движения — того стройотрядовского движения, которое было в истории комсомола. Было бы великолепно, если б мы догнали то время по количеству и структуре объектов. Студенты минских учебных учреждений работают и на стройках (очень хорошо студенты отработали при строительстве «Минск-Арены»), и в колхозах. Однако спектр объектов сегодня уже, чем был раньше. Со временем мы вернем прежний темп. В этом году мы утверждаем 120 объектов, на которых смогут работать студенты.