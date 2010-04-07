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Мингорисполком: В 2010 году мы утверждаем 120 объектов, на которых смогут работать студенты

07 апреля 2010 14:10
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В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

Екатерина Забенько: Чем можно заняться студентам во время каникул? Может быть, они тоже поедут в детские лагеря, но уже в качестве педагогов?

Михаил Титенков: Конечно, у нас с удовольствием едут в оздоровительные лагеря в качестве руководителей отрядов студенты БГПУ им. М. Танка. Мы очень серьезно занимаемся развитием студенческого движения — того стройотрядовского движения, которое было в истории комсомола. Было бы великолепно, если б мы догнали то время по количеству и структуре объектов. Студенты минских учебных учреждений работают и на стройках (очень хорошо студенты отработали при строительстве «Минск-Арены»), и в колхозах. Однако спектр объектов сегодня уже, чем был раньше. Со временем мы вернем прежний темп. В этом году мы утверждаем 120 объектов, на которых смогут работать студенты.

# общество # Образование

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