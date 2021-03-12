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Мингорисполком: обязательное условие участия в конкурсе инвестпроектов – создание новых рабочих мест

12 марта 2021 19:06
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Новости Беларуси. Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Заявки в комитете экономики принимают до 2 апреля. Победителям окажут государственную финансовую поддержку.

Мингорисполком: обязательное условие участия в конкурсе инвестпроектов – создание новых рабочих мест-1

Можно будет рассчитывать на компенсацию части процентов за пользование кредитами и выплату лизинговых платежей. Предпочтение отдадут производителям энерго- и ресурсосберегающих товаров, импортозамещающей и экспортной продукции, организациям, которые создают и расширяют производство, внедряют новые технологии.

Обязательное условие участия в конкурсе – создание новых рабочих мест.

Мингорисполком: обязательное условие участия в конкурсе инвестпроектов – создание новых рабочих мест-4

Сегодня в столице зарегистрировано более 4 тысяч коммерческих организаций. Практически четверть из них – с иностранными инвестициями.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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