Мингорисполком: обязательное условие участия в конкурсе инвестпроектов – создание новых рабочих мест

Можно будет рассчитывать на компенсацию части процентов за пользование кредитами и выплату лизинговых платежей. Предпочтение отдадут производителям энерго- и ресурсосберегающих товаров, импортозамещающей и экспортной продукции, организациям, которые создают и расширяют производство, внедряют новые технологии.

Обязательное условие участия в конкурсе – создание новых рабочих мест.