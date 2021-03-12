Мингорисполком: обязательное условие участия в конкурсе инвестпроектов – создание новых рабочих мест

Новости Беларуси. Мингорисполком объявил конкурс инвестпроектов среди столичных предпринимателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Заявки в комитете экономики принимают до 2 апреля. Победителям окажут государственную финансовую поддержку.
Можно будет рассчитывать на компенсацию части процентов за пользование кредитами и выплату лизинговых платежей. Предпочтение отдадут производителям энерго- и ресурсосберегающих товаров, импортозамещающей и экспортной продукции, организациям, которые создают и расширяют производство, внедряют новые технологии.
Обязательное условие участия в конкурсе – создание новых рабочих мест.
Сегодня в столице зарегистрировано более 4 тысяч коммерческих организаций. Практически четверть из них – с иностранными инвестициями.