Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене
Новости Беларуси. Участники автопробега под девизом «За единую Беларусь!» 12 марта смогли оценить постановку легендарной «Павлинки» в Купаловском театре.
Съемочная группа СТВ встретила автоколонну на второй точке программы, сообщили в программе Новости «24 часа».
Юлия Стриго, корреспондент:
За несколько минут до начала спектакля мы смогли пообщаться с некоторыми актерами и режиссером спектакля. Узнаем, как проходила подготовка.
Зинаида Веденина, режиссер спектакля – студентка Белорусской академии искусств:
Мы старались прежде всего внести некую живость, искренность, от классической постановки мы взяли все самое лучшее и просто постарались это передать.
Тамара Миронова, актриса Купаловского театра, заслуженная артистка Беларуси:
Все «Павлинки» были немножко постарше, когда играли, лет по 30 им было, по 25. А сейчас совсем молодая пара. Никогда таких «Павлинок» не было еще здесь, на сцене этой. И это немножко оживляет спектакль. Хорошая молодежь, которая хочет работать, которая любит театр, мечтает стать хорошим актером, звездой, как теперь говорят.
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