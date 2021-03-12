Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене

Новости Беларуси. Участники автопробега под девизом «За единую Беларусь!» 12 марта смогли оценить постановку легендарной «Павлинки» в Купаловском театре. Съемочная группа СТВ встретила автоколонну на второй точке программы, сообщили в программе Новости «24 часа». Юлия Стриго, корреспондент:

За несколько минут до начала спектакля мы смогли пообщаться с некоторыми актерами и режиссером спектакля. Узнаем, как проходила подготовка.

Зинаида Веденина, режиссер спектакля – студентка Белорусской академии искусств:

Мы старались прежде всего внести некую живость, искренность, от классической постановки мы взяли все самое лучшее и просто постарались это передать.