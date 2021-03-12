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Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене

12 марта 2021 18:42
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Новости Беларуси. Участники автопробега под девизом «За единую Беларусь!» 12 марта смогли оценить постановку легендарной «Павлинки» в Купаловском театре. 

Съемочная группа СТВ встретила автоколонну на второй точке программы, сообщили в программе Новости «24 часа».

Юлия Стриго, корреспондент:
За несколько минут до начала спектакля мы смогли пообщаться с некоторыми актерами и режиссером спектакля. Узнаем, как проходила подготовка.

Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене-1

Анастасия Воронкова, исполнительница роли Павлинки:
Подготовка шла плодотворно, все делалось в достаточно сжатые сроки. Павлинка – очень близкий мне образ. Я недалеко от нее ушла: практически того же возраста, она с характером, как и я. Мне это все близко.

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Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене-4

Зинаида Веденина, режиссер спектакля – студентка Белорусской академии искусств:
Мы старались прежде всего внести некую живость, искренность, от классической постановки мы взяли все самое лучшее и просто постарались это передать.

Актёры Купаловского о новой «Павлинке»: сейчас совсем молодая пара, никогда таких «Павлинок» не было ещё на этой сцене-7

Тамара Миронова, актриса Купаловского театра, заслуженная артистка Беларуси:
Все «Павлинки» были немножко постарше, когда играли, лет по 30 им было, по 25. А сейчас совсем молодая пара. Никогда таких «Павлинок» не было еще здесь, на сцене этой. И это немножко оживляет спектакль. Хорошая молодежь, которая хочет работать, которая любит театр, мечтает стать хорошим актером, звездой, как теперь говорят.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Купаловский театр # общество # Юлия Стриго # Анастасия Воронкова # Зинаида Веденина # Тамара Миронова # Фотофакт

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