Прямой эфир

Мингорисполком и руководство всех областей Беларуси провели 17 января «прямые телефонные линии»

17 января 2015 13:31
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Новости Беларуси. Мингорисполком, а также руководство всех областей провели 17 января «прямые телефонные линии». Обратиться по любому волнующему вопросу можно было с 9 до 12 часов. Параллельно на связи – все районные власти. Так что некоторые проблемы решались практически мгновенно.

Вопросы в основном касались ремонта и строительства жилья, приватизации и благоустройства. К примеру, в столичную мэрию дозвонился 31 человек. Андрей Шорец все поступившие вопросы взял на контроль.

Некоторые объекты пообещал посетить лично. Например, долгострой на улице Каховской.

В Гродно за три часа также поступило несколько десятков звонков. Кто не успел пообщаться лично с губернатором, получит письменный ответ на свой вопрос.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Такая форма, на мой взгляд, позволит еще более детально узнать насущие проблемы, которые волнуют наших граждан. Вопрос, который можно решить непосредственно сразу, будет решаться. Есть, конечно, вопросы, которые, я так предполагаю, потребуют определенного времени для того, чтобы разобраться в них. Безусловно, будут даны соответствующие поручения. Ни одно обращение граждан не останется без внимания.

Для Витебской области такой способ общения с властью – уже давно отработанная практика. В год таким образом поступает около 300 сообщений.

Теперь «прямые телефонные линии» будут проводиться на постоянной основе по всей стране каждую субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прием граждан # Владимир Кравцов

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