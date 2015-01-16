16 января в Витебске делегаты 42 съезда БРСМ встретились в облисполкоме

Новости Беларуси. Самые активные и целеустремленные. Молодежь северного региона страны, которая уже в ближайший понедельник отправится в Минск на 42 съезд БРСМ, сегодня встретилась в Витебском облисполкоме. Здесь они обсудили проекты и инициативы, которые намерены предложить руководству молодежной организации.

Обладательница звания «Студент года» Витебщины Анна Мяделец намерена продвинуть свою идею создания специальных книг для волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Мяделец, делегат 42 съезда БРСМ:

На съезде я буду читать доклад, в котором я буду предлагать то, чтобы ввели личную книжку волонтера. Это поможет для поступления в учебное заведение - высшее или среднее, также может помочь при устройстве на работу.

Елена Володько, делегат 42 съезда БРСМ:

В преддверии того, что 2015 - Год молодежи, мы надеемся увидеть и понять дальнейшее развитие нашей организации на ближайшие три года. Конечно, больше инициатив мы ожидаем услышать от руководства центрального комитета, ведь они выстраивают нашу молодежную политику.

Конечно, я считаю, что у нашей молодежи достаточно много своих идей и творческих инициатив, и они будут озвучены в рамках открытого диалога.

42 съезд БРСМ пройдет в Минске 19-20 января в формате открытого диалога «Молодежь Беларуси: традиции и будущее». В масштабном форуме, который проходит раз в три года, примет участие тысяча делегатов со всей страны, а также гости и приглашенные - всего около 3 тысяч человек.