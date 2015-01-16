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Столичные школьники устроили танцы на льду Свислочи 16 января

16 января 2015 18:25
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Новости Беларуси. Настоящие танцы на льду 16 января устроили столичные школьники. Площадкой для движений в стиле транс стала замёрзшая  Свислочь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём юных танцоров не смущали большие проталины в ледяной корке, находящиеся буквально в метре от дэнс-площадки. А ведь один неверный шаг — и вечеринка могла бы закончиться  бедой.

Владислав Бриль:
Мы это делали ради веселья. Закончились уроки, мы решили немножко подурачиться. Проверили лед. Он оказался удобным, крепким. И мы решили на нем станцевать. Был битбокс - у нас есть человек, который занимается этим профессионально. Он немного поддавал, а потом транс включили. Под транс танцевали!

 

# общество # Дети # Владислав Бриль

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