Столичные школьники устроили танцы на льду Свислочи 16 января

Новости Беларуси. Настоящие танцы на льду 16 января устроили столичные школьники. Площадкой для движений в стиле транс стала замёрзшая Свислочь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причём юных танцоров не смущали большие проталины в ледяной корке, находящиеся буквально в метре от дэнс-площадки. А ведь один неверный шаг — и вечеринка могла бы закончиться бедой.

Владислав Бриль:

Мы это делали ради веселья. Закончились уроки, мы решили немножко подурачиться. Проверили лед. Он оказался удобным, крепким. И мы решили на нем станцевать. Был битбокс - у нас есть человек, который занимается этим профессионально. Он немного поддавал, а потом транс включили. Под транс танцевали!