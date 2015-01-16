В связи с популярностью зимних видов спорта в Беларуси планируют создать 180 катков и более 300 пунктов проката

Павел Непряхин, начальник Управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Именно на январь-февраль приходится большая активность, занятия зимними видами спорта: коньки, лыжи, горнолыжные увлечения… Но Беларусь находится в такой климатической зоне, что можно наблюдать все, что угодно в эту пору. И временно мы пользуемся теми специальными приспособлениями, которые позволяют при таких климатических условиях удерживать лёд.

Сколько планируется всего катков в разгар сезона?

Пётр Ворон, директор Республиканского учебно-методического центра:

Запланировано более 400 хоккейных коробок по всей республике. Также организовать работу 180 катков организацией более 300 пунктов проката.

Вы наблюдаете такую тенденцию: люди всё больше и больше придерживаются здорового образа жизни, питания. Всё большее количество людей обращают внимание на спорт. О чем говорит статистика?

Павел Непряхин, начальник Управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

То, что делается в нашей стране в отношении спорта, должно в конечном итоге дать свой положительный результат. На сегодняшний день порядком около 1,8 млн. жителей занимаются физическими упражнениями. Это на 200 тыс. человек больше, чем три года назад. Естественно, эти 200 тысяч людей приведут с собой ещё столько же… Очень радует то, что люди стали действительно проявлять интерес и уважение к спорту. И Беларусь всячески будет стремиться к этому!