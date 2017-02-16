Минфин расширит список получателей безналичных жилищных субсидий

Новости Беларуси. Получателей безналичных жилищных субсидий станет больше. Как сообщили в Министерстве финансов,

речь идет о тех категориях белорусов, кому общее решение не позволяет предоставлять адресную поддержку, но они в ней нуждаются.

Новый перечень еще в работе. Однако уже сейчас можно говорить о том, что

претендовать на льготы смогут, например, многодетные семьи.

Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Большую часть граждан, нуждающихся в такой поддержке, принятым решением закрываем. Теперь речь идет о более точной настройке: найти те категории, которым общее решение не позволяет предоставить поддержку, но они реально в ней нуждаются.

Пока идет проработка этих условий.

Усовершенствовать систему адресной поддержки на оплату коммунальных услуг планируется в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.