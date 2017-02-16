Это показатель работы местных органов власти: Наталья Кочанова призвала решать проблемы на местах

Новости Беларуси. Несколько сотен человек пришли 16 февраля на выездные приемы граждан, которые в Минске и регионах проводят представители власти.

Среди тем, которые поднимают белорусы, не только с нюансы реализации Декрета о социальном иждивенчестве.

Так, используя возможность пообщаться с главой администрации Президента Натальей Кочановой, люди задают вопросы, которые их волнуют не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно и объективно те обращения, которые поступают. Поэтому в Администрации Президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы.

Это будет такой традицией: мы будем выезжать в регионы и проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, ка проводится эта работа на местах.

Но есть еще один вопрос, который я всегда озвучиваю. Когда люди обращаются в вышестоящие инстанции – это неправильно. На местах руководители местных органов власти, руководители предприятий и организаций должны решать эти вопросы. Конечно, есть такие вопросы, которые надо решать на республиканском уровне, и это правильно.