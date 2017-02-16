Информации о Декрете было недостаточно: Александр Позняк на выездном приеме в Витебске

Новости Беларуси. Продолжается прием граждан в Витебске. Здесь с жителями региона общается помощник Президента по Витебской области.

Несмотря на то, что отведенное для встречи время закончилось, Александр Позняк намерен пообщаться с каждым.

Елена Пашкевич, жительница Витебской области:

Всю жизнь я работала, сразу после школы. Поэтому вопрос уплаты (или нет) налога не возникает. Платить – да. Все кто могут, должны платить. Конечно, у некоторых, сама столкнулась, бывает трудная ситуация. В трудной ситуации надо разобраться, помочь людям.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области:

Недостаточно информации было для людей о том, каким образом использовать нормы Декрета.

Вот смотрите: десятки, десятки людей, и они не все знают. Кто-то может быть и знает, но хочет каким-то образом избежать этого сбора на уплату государственных расходов. А большинство ведь и не знают. Это – наша недоработка, которую мы таким приемом восполняем.

Нескольким обратившимся пообещали помочь с поиском работы.

Утром 17 февраля их ждут в областном Комитете по труду, занятости и соцзащите с конкретными предложениями. Отдельным людям рекомендовали написать заявление в Витебский горисполком с просьбой пересмотреть размер сбора на финансирование госрасходов или вовсе его отменить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.