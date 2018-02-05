Прямой эфир

В универмагах появилась парадная форма белорусских олимпийцев

05 февраля 2018 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусские универмаги поступила коллекция парадной формы для белорусских олимпийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мужские и женские костюмы, детская экипировка, аксессуары – все это пользуется спросом. Одежда в стиле casual сшита на белорусских предприятиях из отечественных тканей. Гардероб будет актуален не только во время зимних стартов. Серо-красная гамма совпала с модными тенденциями 2018.

В универмагах появилась парадная форма белорусских олимпийцев-1

В универмагах появилась парадная форма белорусских олимпийцев-3

Людмила Лабкова, дизайнер:
Стиль и фасоны достаточно демократичны. Это стиль casual такой на грани спорта, это то, что можно одеть под кеды, одеть с туфлями, с любимыми лоферами, всей этой модной обувью и аксессуарами.

В универмагах появилась парадная форма белорусских олимпийцев-6

Владимир Астровский, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Нынешняя коллекция – более актуальна, более интересна. Мы надеемся, что, конечно, объемы будут значительно не 500 единиц, не 1000, как называлось, а значительно больше.

В коллекции более 50 предметов гардероба. Как говорится, главное, чтобы костюмчик сидел. Широкий размерный ряд позволит подобрать одежду людям любой комплекции.

В универмагах появилась парадная форма белорусских олимпийцев-9

# общество # Фотофакт # Людмила Лабкова # Зимняя Олимпиада – 2018 # Владимир Астровский

Другие новости рубрики

Все новости
6 февраля в Беларуси температура может опуститься до -18 градусов
05 февраля 2018 10:41

6 февраля в Беларуси температура может опуститься до -18 градусов

«Бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале». С 9 февраля стартует благотворительный проект «Зимние беговые игры» с velcom
05 февраля 2018 09:42

«Бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале». С 9 февраля стартует благотворительный проект «Зимние беговые игры» с velcom

В банкоматах, инфокиосках и магазинах Беларуси 6 февраля возникнут проблемы с работой карточек
05 февраля 2018 08:26

В банкоматах, инфокиосках и магазинах Беларуси 6 февраля возникнут проблемы с работой карточек