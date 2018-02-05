Мать мальчика, который уехал с отцом и домой больше не вернулся: «Прошу тебя, верни Серёжу»

Каждые 2 минуты в мире пропадает ребенок. В программе «Добро пожаловаться» о проблеме, которой уделяют много внимания. О ней говорят, проводятся различные мероприятия, учрежден Международный день пропавших детей. Но есть момент, который вызывает массу споров в разных странах мира. Невзирая на Гаагскую конвенцию и Соглашение о детях, тут и там разворачиваются трагедии на детских судьбах.

Однажды Сергей и Виктория создали семью. Родился сынишка, который был назван в честь отца. Но когда семейная «лодка» пошла ко дну, мужчина объявил Виктории «холодную» войну. Оружием в ней стал крошечный сын. Практически год назад Серёжа уехал с отцом на выходные и домой больше не вернулся. Просто папа вдруг решил, что мама больше не нужна. Совсем. Виктория Ильина:

Сына я не видела с октября месяца вживую.

У него всегда была возможность видеться с сыном, и я разрешала ему не только навещать, но и проводить время совместное. То, что Серёжи нет со мной – это как будто нет сердца, пустота в груди. Это очень больно.

Я не знаю, где он и что с ним. Да, Серёжа мне снится, разные сны. Где я и забираю Сережу, вижу, что он находится в каком-то неизвестном мне месте, и я прихожу, и мы встречаемся. Также мне снится, как Сереженька плачет, а я держу его на ручках, как когда он был маленький.

Гонки за ребенком по инстанциям, бег за справедливостью по столичным отделениям РУВД...

Когда отчаяние достигло апогея, Виктория обратилась в суд, который вынес решение: малыш должен жить с мамой.



Елена Удовикова, юрист:

В данном случае нельзя говорить об уголовной ответственности по статье 182 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

По причине того, что не подлежит ответственности лицо, которое действует в интересах похищаемого, даже если оно воспринимается ложным. Ребенка собственного либо усыновленного ребенка. Под данными лицами понимаются близкие родственники. Это даже дедушка, бабушка, а также лица, которые были лишены родительских прав. Поскольку не наступило общественно опасных последствий при совершении такого деяния, оно не является преступлением. Поскольку нет ни субъективной, ни объективной стороны данного преступления.

Виктория Ильина:

Заведено уголовное дело. По статье о безвестно пропавшем ребенке. Так как милиция не установила, где находится ребенок, что с ним. И отец не дает никакой информации. Он отключил свои телефоны, только была возможность общаться через Viber. Сейчас он не отвечает.

По одной из версий, маленького Сережу могли увезти в Украину. Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:

Дзержинским РУВД устанавливается местонахождение Сергея Ильина. В милицию обратилась мать мальчика. Заявление было написано в ноябре месяце. С тех пор о месте нахождения ребенка нам не известно. И его местонахождение устанавливается сотрудниками уголовного розыска. К данной работе подключены сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел Минского облисполкома. Сейчас комплекс розыскных мероприятий проводится уже в рамках возбужденного уголовного дела по поводу безвестно исчезнувшего человека. Одна из перспектив розыскных мероприятий заключается в том, что мальчик будет объявлен в ближайшей перспективе уже в рамках уголовного дела в международный розыск.



Ситуация с родительскими кражами детей осложнилась новыми правилами ещё в 2010 году, когда вступили в силу поправки в миграционный закон. Сегодня решение вывести ребёнка с белорусским гражданством за границу принимает один родитель.

До 2010 года согласия, письменно заверенные нотариусом, должны были дать и мама, и папа.

Причём вне зависимости от того, состоят они в законном браке или нет.

Поправки внесли из-за споров, часто возникавших у экс-супругов. Согласие становилось предметом шантажа, иногда за документы один из родителей требовал баснословные суммы, а у второй половины не было другого выхода, кроме как заплатить или не ехать на отдых.

То, что для большинства оказалось выходом из положения, для других обернулось потерей детей.

Кстати, законодательство разных стран по-разному трактует похищение или, если угодно, удержание ребенка одним из родителей. Например, в Испании в таких ситуациях не церемонятся. Закон позволяет завести уголовное дело в тот момент, когда один из родителей увозит ребенка без согласия второго. Чтобы избежать возможного наказания – лишения свободы на срок от двух до четырех лет, у родителя есть 24 часа сообщить второму местонахождения ребенка. И вернуть настолько быстро, насколько это возможно.