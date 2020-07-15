«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили

Новости Беларуси. Компьютерные новинки и бесперебойная работа даже при аварийном отключении электричества. Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» стали еще более технологичными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В арсенале таможенников теперь новейшее серверное оборудование, сетевые хранилища, телефонные станции, источники бесперебойного питания и высокоскоростной интернет – на пунктах пропуска проложили оптоволокно. Всего закуплено 4 сервера и свыше 300 единиц оборудования.

Техническое переоснащение провели в рамках проекта международной технической помощи. Евросоюз выделил на эти цели около миллиона евро. Благодаря новинкам оформление автомобилей на белорусско-польской границе стало более быстрым и безопасным, ведь установлены современные уровни защиты личных данных.

Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:

За счет обновления данного оборудования существенно увеличилась скорость обмена данными между программным обеспечением, между пунктами пропуска и нашей Минской центральной таможней. И это все, безусловно, влияет на скорость прохождения границ.