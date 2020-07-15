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«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили

15 июля 2020 15:44
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Новости Беларуси. Компьютерные новинки и бесперебойная работа даже при аварийном отключении электричества. Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» стали еще более технологичными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.        

«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили-1

В арсенале таможенников теперь новейшее серверное оборудование, сетевые хранилища, телефонные станции, источники бесперебойного питания и высокоскоростной интернет – на пунктах пропуска проложили оптоволокно. Всего закуплено 4 сервера и свыше 300 единиц оборудования.

«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили-4

Техническое переоснащение провели в рамках проекта международной технической помощи. Евросоюз выделил на эти цели около миллиона евро. Благодаря новинкам оформление автомобилей на белорусско-польской границе стало более быстрым и безопасным, ведь установлены современные уровни защиты личных данных. 

«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили-7

Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:
За счет обновления данного оборудования существенно увеличилась скорость обмена данными между программным обеспечением, между пунктами пропуска и нашей Минской центральной таможней. И это все, безусловно, влияет на скорость прохождения границ.  

«Это всё влияет на скорость прохождения границ». Пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» технически переоснастили-10

Пункт пропуска «Брузги» считается самым востребованным у перевозчиков. Через него в среднем проходит до 1000 грузовиков в сутки. В целом же, пропускная способность здесь вместе с легковыми автомобилями и автобусами до 6 000 транспортных средств.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Денис Данилов # Фотофакт

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