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Минэнерго: электроснабжение по всей стране восстановлено

08 апреля 2025 07:13
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Двое суток энергетики работали в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидируя последствия урагана. Минувшей ночью в Минэнерго сообщили, что электроснабжение по всей стране восстановлено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэнерго: электроснабжение по всей стране восстановлено-2

За период стихии ее последствия затронули более чем 840 населенных пунктов Беларуси. В среднем время восстановления электроснабжения составило около трех часов. Ситуация осложнялась тем, что циклон перемещался, вызывая новые технологические нарушения. Для максимально оперативной ликвидации последствий в наиболее пострадавшие регионы направлялись необходимые силы и техника из соседних областей. Всего трудились порядка 150 бригад. Это более 600 специалистов.

# Электроснабжение # Погода в Беларуси

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