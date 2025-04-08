Минэнерго: электроснабжение по всей стране восстановлено

Двое суток энергетики работали в сложных погодных условиях, непрерывно ликвидируя последствия урагана. Минувшей ночью в Минэнерго сообщили, что электроснабжение по всей стране восстановлено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За период стихии ее последствия затронули более чем 840 населенных пунктов Беларуси. В среднем время восстановления электроснабжения составило около трех часов. Ситуация осложнялась тем, что циклон перемещался, вызывая новые технологические нарушения. Для максимально оперативной ликвидации последствий в наиболее пострадавшие регионы направлялись необходимые силы и техника из соседних областей. Всего трудились порядка 150 бригад. Это более 600 специалистов.