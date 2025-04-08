Почему православные в Слуцке особо почитают святую Софию? Рассказал протодиакон

Павел Бубнов, протодиакон, преподаватель Минской духовной семинарии и академии:

История почитания святой праведной Софии и почитание ее мощей – это отдельная тема в ее житии. Сразу же после ее кончины православные жители Слуцка в первую очередь, помня ее добрый нрав и все те благодеяния, которые она оказывала православной церкви и отдельным жителям города, начали ее почитание как святой, праведной, блаженной – такими эпитетами жители города наделили свою княгиню, как они ее справедливо называли.

Известно, что она была погребена в Свято-Троицкой слуцком монастыре. Мощи не были погребены в земле, а находились именно в храмах. Также сохранились свидетельства о том, что в периоды эпидемий и других бедствий с мощами святой Софии, а затем, в 1755 году, в Слуцк были принесены мощи младенца мученика Гавриила Белостокского. Этими святынями обносились улицы города по внутреннему кольцу с молитвой, и совершались многочисленные чудеса – эпидемии прекращались. Известно также, что очень многие женщины, жительницы Слуцка и окрестностей, обращались к святой Софии с ходатайством о своих трудностях в деторождении, супружестве, болезнях и здравии. Обращались к ней и получали помощь.