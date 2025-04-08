В ТЦ «Столица» посетители смогли получить бесплатную консультацию от врачей-специалистов

Качество и доступность медицинской помощи. Минчане и гости столицы смогли пройти обследование и получить бесплатную консультацию от ведущих специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Фищук: Пообщаться со специалистом, который тебе это все разложил по полочкам, и ты понимаешь, что ты можешь это применить, это оказалась очень интересная практика. Я думаю, сейчас пройду далее и получу ответы на свои вопросы.

Надежда Сятковская: Восхищена теми возможностями, которые предоставил сегодня нам Белорусский государственный медицинский университет. Меня интересовали вопросы, касающиеся витаминов. Как не болеть? Какое можно получить витаминизированное лечение? Какие витамины сейчас в тренде?

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: Это, конечно же, возможность познакомиться с университетом, чем мы занимаемся, возможность продемонстрировать все наши научно-образовательные возможности, которые реализовываются на наших кафедрах. Но самое главное – приблизить нашу медицину к жителям нашей страны. Потому что основная цель – это, конечно же, здоровая нация, здоровые люди нашей страны.

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района:

Отрадно, что к этой акции присоединяются все больше молодых людей, школьников и студентов. Это своего рода и элемент профориентационной работы, потому что когда непосредственно в рамках таких акций молодые ребята знакомятся с профессией врача, понимают, насколько это важно и ответственно, то в будущем у них также сформируется понимание того, что врачом быть престижно.

Акция «Здоровье для всех» уже стала доброй традицией, ее проводят каждый год в рамках Всемирного дня здоровья. Забота о здоровье нации – один из ключевых приоритетов государственной политики.