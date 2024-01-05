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Минэнерго: электроснабжение нарушалось в 195 населённых пунктах Брестской области

05 января 2024 07:53
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Без малого в 200 населенных пунктах Брестской области за минувшие сутки наблюдались перебои с электричеством. Больше всего от непогоды пострадали Брестский, Каменецкий, Дрогичинский и Ивановский районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэнерго: электроснабжение нарушалось в 195 населённых пунктах Брестской области-1

Перепады температур, обильные осадки в виде снега и ледяного дождя спровоцировали падение веток и деревьев на провода. Местами были повреждены опоры ЛЭП. Энергетики области работают в усиленном режиме. Помогают устранять последствия непогоды и работники лесного хозяйства. Они освобождают дороги от поваленных деревьев. Январские морозы и снегопады представляют особую опасность для водителей. Резкое изменение состояния проезжей части и плохая видимость могут привести к печальным последствиям, если не соблюдать осторожность.

Минэнерго: электроснабжение нарушалось в 195 населённых пунктах Брестской области-4

Накануне у агрогородка Хатежино в водоем провалилось авто. Водитель следовал по навигатору и не заметил, что выехал на лед. На помощь мужчине пришли сотрудники МЧС.

# Погода в Беларуси # общество

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