Русалка на ветвях и кот Баюн. Белорус на месте болота построил агроусадьбу – и теперь там как в сказке

Прогуливаясь по белорусским агроусадьбам, можно еще раз убедиться в том, что наши люди очень талантливые и находчивые. Знают, как искусно преобразить свою территорию, привлечь туристов и очаровать культурой. В центральном регионе агроэкотуризм активно развивается. Для посетителей открыто 370 усадеб, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Здесь чудеса: и леший бродит, и русалка на ветвях сидит. И черный кот Баюн, прямо как в сказке Александра Сергеевича Пушкина, сразу выбегает встречать нас, своих гостей, попутно мурлыча, будто напевая песню. Стоит только переступить порог агроусадьбы в городском поселке Радошковичи – сразу открывается сказочный мир, который тесно переплетается с реальностью.

Леонид Рачковский:

Основал усадьбу в 2012 году. Это родовое гнездо. Мама родилась здесь, дед построил в 1937 году. И всегда меня сюда тянуло. Я каждые выходные сюда приезжал, на каждые каникулы. Решил здесь обосновать такую красивую усадьбу. Тут был ветхий дом, сарайчики старые. Пришлось сносить все это, дом реконструировать, участок приводить в порядок.

Здесь было болото, засыпал его. Тут стоял большой сарай, у нас была корова, свинья, свое хозяйство. Помню, корову звали Малина, сад был. Мастер-класс можно провести – это лавочку я сделал мастер-классом для гостей буквально за 15-20 минут.