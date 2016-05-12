Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается ответственность за употребление и хранение наркотиков. Поправки в соответствующий законопроект одобрили 12 мая депутаты Палаты представителей. Документ предусматривает ужесточение ответственности для владельцев интернет-магазинов и развлекательных заведений, которые не уведомят правоохранительные органы о незаконном обороте запрещенных веществ.

Есть уточнения и по основаниям, позволяющим поместить несовершеннолетних в специальные лечебно-воспитательные учреждения. Кроме того, вводится отдельная ответственность за употребление наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Алексеенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если гражданин обнаружен в состоянии наркотического опьянения в общественном месте без назначения врача-специалиста, это влечет административную ответственность от 5 до 10 базовых величин. На работе и в рабочее время – от 8 до 12 базовых величин. И потребление наркотических средств в общественном месте влечет ответственность от 10 до 15 базовых величин.