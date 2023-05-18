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Минчанин стал жертвой кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. СК о подробностях уголовного дела

18 мая 2023 07:55
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Новости Беларуси. Поддался на провокации кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела о хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минчанин стал жертвой кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. СК о подробностях уголовного дела-1

Однажды вечером в одном из мессенджеров 53-летнему жителю столицы позвонил неизвестный, который назвался сотрудником милиции и рассказал, что в банке произошла утечка личных данных, и на имя мужчины злоумышленники пробуют оформить кредит. Чтобы помочь службе безопасности изобличить недобросовестных банковских работников, потерпевшему предложили оформить кредит в банке и перечислить деньги на определенный счет.  

Минчанин стал жертвой кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. СК о подробностях уголовного дела-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:  
Изначально все шло не по плану злоумышленников – несколько раз заявки предоставления кредита были отклонены. Настаивая на участии минчанина в спецоперации, неизвестные сообщали ему все новые адреса отделений банков. У жителя столицы не закралось сомнений на этот счет, и он безоговорочно выполнял все указания, пока ему не одобрили кредит в размере 10 тысяч рублей. Полученные деньги по указанию кибермошенников он перевел на указанный ими счет. Через пару дней неизвестные прислали минчанину скриншот поддельного документа о якобы досрочном погашении кредита. О том, что он стал жертвой мошенников, мужчина понял только после рассказа о произошедшем своим знакомым.  

Минчанин стал жертвой кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. СК о подробностях уголовного дела-7

Возбуждено уголовное дело. Преступники разыскиваются. Чтобы не стать жертвой мошенников, правоохранители настойчиво советуют не поддаваться на такие уловки.  

# Интернет-мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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