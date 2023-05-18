Минчанин стал жертвой кибермошенников и потерял 10 тысяч рублей. СК о подробностях уголовного дела

Однажды вечером в одном из мессенджеров 53-летнему жителю столицы позвонил неизвестный, который назвался сотрудником милиции и рассказал, что в банке произошла утечка личных данных, и на имя мужчины злоумышленники пробуют оформить кредит. Чтобы помочь службе безопасности изобличить недобросовестных банковских работников, потерпевшему предложили оформить кредит в банке и перечислить деньги на определенный счет.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Изначально все шло не по плану злоумышленников – несколько раз заявки предоставления кредита были отклонены. Настаивая на участии минчанина в спецоперации, неизвестные сообщали ему все новые адреса отделений банков. У жителя столицы не закралось сомнений на этот счет, и он безоговорочно выполнял все указания, пока ему не одобрили кредит в размере 10 тысяч рублей. Полученные деньги по указанию кибермошенников он перевел на указанный ими счет. Через пару дней неизвестные прислали минчанину скриншот поддельного документа о якобы досрочном погашении кредита. О том, что он стал жертвой мошенников, мужчина понял только после рассказа о произошедшем своим знакомым.