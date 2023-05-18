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В Беларуси отмечают Международный день музеев

18 мая 2023 07:16
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Международный день музеев. В 2023 году его отмечают 45-й раз, чтобы напомнить о необходимости сохранять опыт, обмениваться знаниями, развивать взаимопонимание и взаимоуважение между представителями разных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это важно всегда. А в Год мира и созидания – особенно.  

В Беларуси отмечают Международный день музеев-1

В Беларуси действуют 160 музеев. В учреждениях образования еще около полутора тысяч. В числе самых посещаемых – «Брестская крепость-герой», Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Музей истории Великой Отечественной войны. В нашей стране чтят историю. Музей – это место, где хранится память и оживает прошлое. По традиции к празднику подготовили интерактивные программы, театральные постановки. Дополненная реальность и виртуальное погружение в музейном пространстве – уже повседневность, к которой разрешено прикоснуться.  

# Музеи # общество # Фотофакт

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