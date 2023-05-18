В Беларуси отмечают Международный день музеев

Международный день музеев. В 2023 году его отмечают 45-й раз, чтобы напомнить о необходимости сохранять опыт, обмениваться знаниями, развивать взаимопонимание и взаимоуважение между представителями разных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это важно всегда. А в Год мира и созидания – особенно.