В Беларуси отмечают Международный день музеев

Международный день музеев. В 2023 году его отмечают 45-й раз, чтобы напомнить о необходимости сохранять опыт, обмениваться знаниями, развивать взаимопонимание и взаимоуважение между представителями разных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это важно всегда. А в Год мира и созидания – особенно.
В Беларуси действуют 160 музеев. В учреждениях образования еще около полутора тысяч. В числе самых посещаемых – «Брестская крепость-герой», Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Музей истории Великой Отечественной войны. В нашей стране чтят историю. Музей – это место, где хранится память и оживает прошлое. По традиции к празднику подготовили интерактивные программы, театральные постановки. Дополненная реальность и виртуальное погружение в музейном пространстве – уже повседневность, к которой разрешено прикоснуться.