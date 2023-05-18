В Минске продолжает работу Международная выставка вооружения и военной техники MILEX

В Минске 18 мая второй день продолжает работу Международная выставка вооружения и военной техники MILEX. В 2023 году она проходит уже в 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители 30 стран демонстрируют здесь более 500 экспонатов. Из них почти 150 разработок показываются впервые.

За время проведения форум завоевал неоспоримый авторитет и сегодня привлекает внимание всего мира. В экспозиции представлены передовые образцы вооружений, боевой и специальной техники. И это не только отечественные разработки, но и зарубежные: из Китая, Ирана и России. Сегодня MILEX стал эффективным форумом для развития военного и военно-технического сотрудничества между странами и международными организациями. Вместе с нашими партнерами мы тщательно изучаем опыт военных действий в различных регионах мира.

Андрей Федин, заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси:

Мы очень детально и внимательно изучаем опыт специальной военной операции. Это уникальная операция современности, которая непохожа ни на какие другие предыдущие вооруженные конфликты. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что данная операция подтвердила высокую важность средств противовоздушной обороны, авиации. И нельзя сбрасывать со счетов вооружения сухопутных войск.