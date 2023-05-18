18 мая в Минске – основной день заседания Совета ПА ОДКБ

Сплотить участников Договора о коллективной безопасности в непростые времена. Такую задачу ставит перед собой Беларусь. Наша страна председательствует в объединении в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И принимая этот статус в ноябре 2022-го на саммите Организации в Ереване, Александр Лукашенко напомнил о том, что однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое.

Такой процесс, подчеркивал Президент, провоцирует беспредельный по своим глубине и масштабу кризис системы международных отношений со множеством болевых точек по всему земному шару. Некоторые из них находятся в том числе в зоне ответственности ОДКБ.