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18 мая в Минске – основной день заседания Совета ПА ОДКБ

18 мая 2023 06:33
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Сплотить участников Договора о коллективной безопасности в непростые времена. Такую задачу ставит перед собой Беларусь. Наша страна председательствует в объединении в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И принимая этот статус в ноябре 2022-го на саммите Организации в Ереване, Александр Лукашенко напомнил о том, что однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое.  

18 мая в Минске – основной день заседания Совета ПА ОДКБ-1

Такой процесс, подчеркивал Президент, провоцирует беспредельный по своим глубине и масштабу кризис системы международных отношений со множеством болевых точек по всему земному шару. Некоторые из них находятся в том числе в зоне ответственности ОДКБ.  

18 мая в Минске – основной день заседания Совета ПА ОДКБ-4

Сегодня, 18 мая, в Минске – основной день заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации – международной структуры, объединяющей представительные и законодательные органы шести государств. В повестке дня – противодействие вызовам и угрозам через гармонизацию правовых актов. Участники встречи также обсудят ситуацию в зоне ответственности, реализацию решений сессии Совбеза ОДКБ, работу госорганов Беларуси по обеспечению стабильности общественно-политической и военной обстановки в контексте реализации приоритетов председательства нашей страны. А это прежде всего урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации, эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений, укрепление военно-технического сотрудничества государств-членов.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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