Минчанин потерял 400 рублей из-за фейкового SMS о штрафе ГАИ

В милицию обратился 19-летний минчанин: ему пришло SMS якобы «от МВД» с требованием оплатить штраф по линии ГАИ. В сообщении была фишинговая ссылка, маскирующаяся под сайт ЕРИП, – но вместо домена .by использовался другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника УПК ГУВД Мингорисполкома:

Если не обратить на это внимание и перейти по ней, то откроется полноценный сайт, который полностью копирует интерфейс личного кабинета ЕРИП. Если ввести там данные банковской карты, то они автоматически попадут к злоумышленникам. В одном из недавних случаев 19‑летний минчанин перешел по такой ссылке и ввел данные, после чего с его карты были списаны 50 бахрейнских динар, что составляет около 400 белорусских рублей. Чтобы не стать жертвой преступления, не переходите по ссылкам из СМС‑сообщений. Чтобы воспользоваться настоящим сервисом ЕРИП, заходите на сайт самостоятельно из браузера или официального банковского приложения. Проверяйте написание доменных имен, то есть названия сайтов, на которых планируете вводить личные данные или реквизиты банковских карт.

Милиция напоминает: любые сомнения – повод проверить страницу через Telegram‑бот Министерства внутренних дел «Скам.бай». При подозрениях – звоните 102 или используйте чат‑бот «Мы всегда рядом».