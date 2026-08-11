Греция пытается потушить новый лесной пожар

В Греции вспыхнул новый лесной пожар в 30 километрах от Афин – эвакуированы несколько тысяч человек, повреждены постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тушению привлечены около 200 пожарных, в том числе группы из Франции и Румынии; задействованы 2 самолета и 9 вертолетов. Сильный ветер и температура до 34 градусов серьезно осложняют борьбу с огнем. Это уже второй крупный пожар возле Афин за 10 дней: предыдущий уничтожил более 11 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. В Европе в 2026 году выгорело свыше полумиллиона гектаров.