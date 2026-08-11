Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Каждое четвертое место в наших университетах – это инженерное место. И эти места мы закрыли в полном объеме. И это говорит о том, что молодежь, которая сегодня выбирает не столько университет, сколько будущее место работы, понимает и прагматично относится к своему выбору. Не только поступить в, скажем так, популярный, известный вуз, а – где я буду завтра работать. И на сегодня такая вот профориентационная работа уже начинается с поступающими ребятами в следующем году. То есть это дни открытых дверей, это ярмарки вакансий, ярмарки целевой подготовки и ряд других, может быть, где‑то незаметных мероприятий, которые проводятся. То есть они из года в год позволяют как раз таки осознанный выбор молодежи сделать.

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