Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное

В Беларуси подвели итоги вступительной кампании: студентами первого курса стали почти 32 тысячи абитуриентов. Тема накануне была в центре внимания экспертов ток‑шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси подвели итоги вступительной кампании: студентами первого курса стали почти 32 тысячи абитуриентов. Тема накануне была в центре внимания экспертов ток‑шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее востребованы инженерно‑технические специальности – их популярность растет, поскольку они перспективны и реально нужны экономике. Спрос на квалифицированные технические кадры будет увеличиваться по мере развития производств, прогнозируют специалисты.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Каждое четвертое место в наших университетах – это инженерное место. И эти места мы закрыли в полном объеме. И это говорит о том, что молодежь, которая сегодня выбирает не столько университет, сколько будущее место работы, понимает и прагматично относится к своему выбору. Не только поступить в, скажем так, популярный, известный вуз, а – где я буду завтра работать. И на сегодня такая вот профориентационная работа уже начинается с поступающими ребятами в следующем году. То есть это дни открытых дверей, это ярмарки вакансий, ярмарки целевой подготовки и ряд других, может быть, где‑то незаметных мероприятий, которые проводятся. То есть они из года в год позволяют как раз таки осознанный выбор молодежи сделать.
Полную версию программы смотрите сегодня, 11 августа, в 09:30 на нашем телеканале, а также на сайте СТВ.