Вклад в каравай: работники МЧС намолотили более 115 тысяч тонн зерна

В уборочной кампании 2026 года работники МЧС демонстрируют настоящий патриотизм: в свободное от службы время они выходят на поля и работают вместе с аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, 262 спасателя задействованы в уборке. Они управляют комбайнами, перевозят зерно, работают трактористами и операторами зерносушильных комплексов. Благодаря их усилиям уже собрано более 115 тысяч тонн урожая, а 89 спасателей преодолели рубеж в тысячу тонн. Спасатели обеспечивают и безопасность уборки – от полей до мест хранения и переработки зерна.

По оперативным данным Минсельхозпрода на 10 августа, аграрии Беларуси намолотили более 6 миллионов 600 тысяч тонн зерновых с учетом рапса – это на 1,5 миллиона больше, чем год назад. Убрано 74 % площадей, активно идет заготовка кормов, выполнение планов по ряду позиций превышает 70 %. Завершена большая часть уборки льна – 89 %, продолжаются поставки по госзаказу: продовольственное зерно, рапс, пивоваренный ячмень. Обеспеченность минеральными удобрениями под озимый сев составляет 120 % к плану.