Новости Беларуси. Вопиющий случай самовольного строительства разоблачили в столице. Минчанин незаконно завладел земельным участком: построил на нем баню и разбил огородничество. По словам экспертов, эта выходка обойдется отчаянному хозяину в круглую сумму. А также незаконную хозпостройку придется снести, а незаслуженные гектары вернуть городу.

В целом, с начала года в Минске выявлено 30 фактов нарушения земельного законодательства. В своем большинстве обойти законные методы горожанам не удалось. Не увенчались успехом попытки успешно открыть торговый бизнес на месте административного помещения либо заниматься автосервисом в гараже. А горе-арендаторы и вовсе поплатились рублем за то, что не спешили в срок возвращать городу вверенные площади.

Наказание за преступную своевольность по решению суда во всех случаях равно административной ответственности. Налоговые обязательства взыскиваются в десятикратном размере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Вериго, заместитель начальника землеустроительной службы Мингорисполкома:

Он самовольно выстроил на землях города, прилегающих к земельному участку, который предоставлен ему для эксплуатации и обслуживания жилого дома, баню, хозпостройки, организовал огородничество и вдобавок огородил это все забором, присоединив к своему основному участку. В настоящее время рассматривается вопрос на уровне руководства города и района о сносе самовольных построек и приведении земельного участка, самовольно захваченного, в первостепенное состояние для использования его в дальнейшем в городском хозяйстве.