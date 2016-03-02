Новости Беларуси. Минчан пригласили высказать мнение по поводу перспектив развития микрорайона Курасовщина. Проектируемый участок занимает территорию 146 га: это улица Кижеватова – МКАД – Казинца. Улицу Корженевского ожидает реконструкция со строительством трамвайной линии четвертого транспортного кольца. Вдоль кольцевой автодороги появится живой забор из зеленых насаждений.

Сейчас мы находимся на том самом месте, где, согласно концепции внутреннего и внешнего развития минской кольцевой, и будет создано так называемое зеленое ограждение. Оно частично будет закрывать существующую линию электропередач и гаражную застройку от минской кольцевой.

Но пока говорить о высоте и плотности проектируемой здесь зеленой зоны не приходится. Такие решения будут приняты после согласования с руководством города проекта детального планирования этой объемной территории.

К слову, площадь в 146 гектаров скорректировали без ущерба для существующей городской застройки, общественных и зеленых зон. Строить и налаживать производства будет в тех местах, где не занято или неэффективно используются земельные участки.

Сергей Акинчиц, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

На территории производственной зоны располагаются несколько объектов, которые не соответствуют регламентам генерального плана Минска. Мы предлагаем повысить интенсивность использования участка, новое производственное строительство в составе этих объектов.

В новинку для старожил этого района и в перспективе проложенные вдоль улицы Корженевского трамвайные пути. Такой вид транспорта поможет связать эту территорию с другими районами.

Владимир Прищепов, начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо»:

Свяжет все периферийные районы города, начиная от Ангарской, Серебрянки, Лошицы, район наш рассматриваем, Корженевского, Брилевичи Малиновка, Сухарево, Кунцевщина, до Лебяжего.

Но, по словам экспертов, пока это долгоиграющая перспектива. Сейчас главное зарезервировать участок для строительства здесь трамвайной линии четвертого транспортного кольца.

Владимир Прищепов, начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо»:

Приоритет должен быть трамваю. Нужно искать те приемы, правильные приемы, которые будут минимизировать те негативные последствия, которые есть, например, сегодня в городе. То есть это либо трамвай на отдельном полотне, либо трамвай посреди проезжей части.

Сегодня город готов принять и услышать любые замечания и предложения по участку в границах улиц лейтенанта Кижеватова, МКАД, Казинца и Корженевского. Ознакомиться с проектом предлагают в холле администрации Октябрьского района до 14 марта, а вот внести свою лепту в развитие любимого города можно по 24 марта включительно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.