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Каждый четвертый пассажир в Минске отдает предпочтение метро

02 марта 2016 18:13
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Новости Беларуси. Каждый четвертый пассажир в Минске отдает предпочтение метро. По результатам недавнего опроса посредством интерактивных терминалов, постоянно пользуются услугами столичной подземки почти 70% респондентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новинки появились недавно в вестибюлях станций «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Минский метрополитен в дальнейшем продолжит интерактивное общение со своими пассажирами. А ежедневно этот вид транспорта в приоритете для почти 900 тысяч минчан и гостей столицы.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:
Мы установили два терминала обратной связи с пассажирами, посредством которых мы бы хотели узнать мнение пассажиров Минского метрополитена о нашей работе. В этих терминалах есть ряд вопросов. Таких, как, например, оценить санитарное состояние Минского метрополитена, режим работы касс, знание пассажиров своих действия в случае обнаружения подозрительного или бесхозного предмета. Это одна из мер прямого общения с пассажирами. Если такая система будет востребована пассажирами, то, вполне возможно, на других станциях мы установим такие же терминалы.

# общество # Минское метро # Андрей Кузьмин

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