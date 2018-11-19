Шарики с вышиванкой и резиновые ёлки: что предлагают белорусские универмаги к Новому году

Новости Беларуси. Праздничное оформление и продажа новогодних товаров. Предприятия торговли и услуг Минщины готовятся к предновогоднему ажиотажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздничное оформление и продажа новогодних товаров. Предприятия торговли и услуг Минщины готовятся к предновогоднему ажиотажу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пункты торговли открывают соответствующие отделы и пытаются удивить покупателей новинками сезона. В продаже как привычные глазу игрушки и украшения, так и необычные решения. Например, на прилавках появились раскрашенные стеклянные шары ручной работы. Кстати, белорусского производства.
Также в магазинах большой ассортимент новогодних елок. Есть как традиционные зеленые, так и белые, синие и даже серебряные.
Алла Шахлевич, заведующая секцией новогодних товаров КУП «Универмаг «Слуцк»:
В этом году у нас появился шарик с гербом Беларуси, шарики с вышиванкой. У нас есть необычная резиновая елка, ее высота от 1 м 20 см до 2 м40 см. Елочка очень даже красивая. Сейчас люди приходят и насматривают, что им нравится. Больше покупать начинают потом, к Новому году, сейчас покупают, но, конечно, не так.
Розовой свиньи – символа наступающего года – в достатке. Есть магниты, статуэтки, брелоки и копилки. На выбор и материалы новогодних изделий:от керамики до дерева.