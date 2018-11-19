Шарики с вышиванкой и резиновые ёлки: что предлагают белорусские универмаги к Новому году

Алла Шахлевич, заведующая секцией новогодних товаров КУП «Универмаг «Слуцк»:

В этом году у нас появился шарик с гербом Беларуси, шарики с вышиванкой. У нас есть необычная резиновая елка, ее высота от 1 м 20 см до 2 м40 см. Елочка очень даже красивая. Сейчас люди приходят и насматривают, что им нравится. Больше покупать начинают потом, к Новому году, сейчас покупают, но, конечно, не так.